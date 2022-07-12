С Роскосмосом прекратили сотрудничество по проекту «ЭкзоМарс» ЕКА прекратило сотрудничество с Роскосмосом по проекту «ЭкзоМарс»

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Первая симуляция движения марсохода ExoMars 2022

Совет управляющих Европейского космического агентства (ЕКА) принял решение о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе «ЭкзоМарс», сообщил генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер, передает ТАСС. По его словам, обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества, продолжают преобладать.

Сегодня совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии «ЭкзоМарс», признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с Роскосмосом, — конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции — продолжают преобладать, — написал он.

Он добавил, что Совет ЕКА поручил ему официально прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с Роскосмосом по роверу и платформе «ЭкзоМарс».

Ранее Европейское космическое агентство уже сообщило, что считает запуск миссии «ЭкзоМарс» маловероятным по причине антироссийских санкций, введённых из-за ситуации на Украине. В ответ на это глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия запустит миссию самостоятельно. По его словам, отправка произойдет на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. По словам главы Роскосмоса, созданный в НПО им. Лавочкина для марсианской миссии модуль «Казачок» в любом случае будет возвращён в Россию.