Эхо прошедшей войны: США и Украина выставили себя изгоями в ООН

Резолюция , осуждающая героизацию нацизма и неонацизма, внесённая Россией на рассмотрение 76-й Генассамблеи ООН в пятницу, принята большинством голосов. Против проголосовали только США и Украина. Воздержались 49 стран, в том числе постоянные члены Совета безопасности Франция и Великобритания, а также первые жертвы агрессии нацизма в Европе — Австрия, Чехия и Польша, а в Азии — Республика Корея. Что особо примечательно, воздержались от оценки резолюции сама Германия и её бывшие союзники во Второй мировой войне: Италия, Япония, Хорватия, Венгрия, Финляндия, Словакия, Болгария, Румыния.

Двенадцатистраничный документ A/C.3/76/L.57/Rev.1 по своему содержанию намного шире, чем запрет на восхваление конкретного исторического феномена, а именно гитлеровского нацизма.

Резолюция под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» хоть и ссылается на «ужасы Второй мировой войны», но отмечает, что неонацизм представляет собой именно современное явление, декларирующее расовое неравенство. В эту же категорию резолюция относит исламофобию, христианофобию и антисемитизм.

Российская резолюция выражает обеспокоенность тем, что повсюду в мире нарастает влияние расистской идеологии, а экстремисты используют Интернет для координации своих действий и сбора средств.

Сергей Лавров на 76-й Генассамблеи ООН Cia Pak/UN Photo/Global Look Press

Отдельно документ выражает «глубокое беспокойство» случаями восхваления нацистских преступников, установкой им памятников и наименованием улиц в их честь при одновременном росте актов вандализма в отношении памятников солдатам антигитлеровской коалиции и жертвам нацизма.

В ноябре уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев подчёркивал , что с прошлого года соответствующие проблемы во многом усугубились.

Убеждены, что речь идёт не о проявлениях «свободы слова», а о попытках фальсификации итогов Второй мировой войны, об уголовно-наказуемых деяниях по смыслу статьи 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, — заявил он при голосовании по проекту резолюции Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На официальном сайте ООН и МИД РФ результаты голосования пока не опубликованы, но они имеются в Twitter российского дипломатического ведомства.

Это уже не первая резолюция Генассамблеи ООН, направленная против пересмотра истории Второй мировой войны. Её с небольшими изменениями предлагают для голосования ежегодно, начиная с 2005 года.

При этом количество стран, поддерживающий резолюцию, выступающих против или воздерживающихся, остаётся примерно одинаковым. Так, в 2020 году на 75-й сессии ГА аналогичный проект поддержали 130 государств. Против, как и сегодня, голосовали США и Украина, воздержалась 51 страна.

Голосование по резолюции о борьбе с героизацией нацизма в этом году только подтвердило расстановку сил в Генассамблее, сказал News.ru бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Все западные страны решают, как им голосовать по этой резолюции, глядя на то, как голосуют США. Если США против, то члены НАТО автоматически не будут голосовать за, даже если во время войны они сами стали жертвами нацизма. Это вопрос сугубо политической дисциплины, и такой исход голосования поэтому совершенно предсказуем. Сергей Орджоникидзе бывший заместитель генерального секретаря ООН бывший заместитель генерального секретаря ООН

Отдельный вопрос, почему против голосуют сами США. Если с Украиной всё более-менее ясно — её представитель голосует против любой инициативы исключительно на том основании, если она исходит от «государства-агрессора» России, то для США их позиция носит более внутриполитический, «принципиальный» характер, говорит бывший ооновский дипломат.

США голосуют против этих резолюций, ссылаясь на то, что они идут вразрез с декларируемой в Конституции США свободой слова. Американские представители всякий раз эту позицию особо подчёркивают. И в самом деле, в Штатах открыто действуют организации вроде Ку-клукс-клана, которые по своей идеологии мало чем отличатся от нацистской, — указывает Орджоникидзе.

Украина и США голосуют против принятия документа начиная с 2014 года. Из бывших советских республик не высказали отрицательного отношения к героизации нацизма и воздержались Грузия, Молдова, Латвия, Литва и Эстония. Остальные страны — бывшие республики Советского Союза — поддержали резолюцию.