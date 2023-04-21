«Единый фронт против Запада»: зачем Лавров ездил в Латинскую Америку Россия пытается создать пул своих союзников к югу от США

Фото: AP/Marko Drobnjakovic/ТАСС

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров завершил недельное турне по маршруту Бразилия — Венесуэла — Никарагуа — Куба. Эта поездка привлекла внимание всего мира. В эфире французского телеканала France 24 заявили, что Россия «создает единый фронт против Запада». Так ли это и зачем Москва укрепляет связи с южноамериканскими партнерами — в материале NEWS.ru.

Почему Ларов поехал в Латинскую Америку

Латинская Америка — один из партнеров, с которыми Москва развивает отношения. Интересно, что Сергей Лавров посетил именно те страны, которые названы в недавно утверждённой президентом России Владимиром Путиным Концепции внешней политики.

В документе сказано, в частности, что Москва намерена уделять «приоритетное внимание укреплению дружбы, взаимопонимания и углублению многопланового партнерства» с Бразилией, Кубой, Никарагуа и Венесуэлой из-за их «самостоятельности и конструктивности» в отношении России.

Как Бразилия «перезагружает» внешнюю политику

Бразилия в отличие от других стран в этом списке оказалась совсем недавно. До того как к власти пришел новый президент Инасиу Лула да Силва, страна больше сотрудничала с США, нежели с Россией. Нынешний лидер старается проводить более разновекторную политику, которой, впрочем, не все довольны.

Пока Лавров проводил переговоры со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой, сторонники Запада устроили у здания МИД в Бразилиа антироссийский митинг с плакатами «Нет договоренностям с империалистической Россией», «Россия, прочь с Украины» и «Лавров, прочь из Бразилии».

Фото: Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров и Мауро Виейре

Но вряд ли антироссийские протесты отразятся на политике самого большого государства в Южной Америке. Бразильский президент, который на прошлой неделе побывал в Китае, совершает «дипломатическую перезагрузку», чтобы восстановить репутацию Бразилии на международной арене, пишет британское издание The Guardian. Для этого бразильские власти должны поддерживать связи со всеми странами. И хотя Бразилия на площадке ООН осудила «российскую агрессию», «США не должны поощрять войну», заявил во время визита в Пекин Лула да Сильва.

Китай и США — основные торговые партнеры Бразилии, однако в некоторых сферах она сильно зависит от Москвы. Например, в импорте удобрений: около четверти всех поставок приходят из РФ. А теперь, возможно, получит развитие и новое направление сотрудничества — основной темой диалога глав МИД РФ и Бразилии стала энергетика.

«Наши страны накопили важные знания в нефтегазовой сфере, возможности двустороннего сотрудничества и обмена очень велики», — сказал Виейра Лаврову. Россия, у которой после начала СВО стало меньше торговых партнеров на Западе, появление новых покупателей может только приветствовать.

Сможет ли Россия конкурировать с Китаем?

Латинская Америка может стать перспективным направлением для РФ и в политике, и в экономике, сказала NEWS.ru сотрудник Института Латинской Америки, политолог Людмила Симонова. Однако, по ее словам, России не так просто выйти на латиноамериканский рынок из-за максимального присутствия там китайских компаний. «В сфере энергетики там превалируют китайские инвестиции, и модернизацией инфраструктуры занимаются именно китайские специалисты», — отметила политолог.

«КНР в Латинской Америке присутствует по максимуму. Но, думаю, места всем хватит. Если у Китая в том регионе работают компании мирового уровня, то для нас Латинская Америка привлекательна в плане развития среднего бизнеса», — считает Симонова.

Что Лавров пообещал в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе

После Бразилии Лавров отправился в Каракас — столицу известной антиамериканскими настроениями Венесуэлы. Здание МИД Боливарианской Республики даже называют Желтым домом, чтобы избежать ассоциаций с Вашингтоном.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Визит в Каракас

Американскому давлению Россия и Венесуэла противопоставляют сотрудничество по проектам в нефтедобыче и разработке газовых месторождений. Лавров пообещал, что Москва постарается помочь Каракасу избавить его экономику от «прихотей и геополитических игр США», и подчеркнул, что Венесуэле «будет полезен опыт Москвы в этом вопросе».

То же самое российский министр пообещал в Никарагуа, где ему оказали роскошный прием. Глава никарагуанского МИД Денис Монкада заявил, что самое актуальное для его государства — «освобождение от американской оккупации». Лавров поддержал коллегу, отметив, что РФ и Никарагуа будут противодействовать попыткам Запада «утвердить свою гегемонию». Для этого страны, в частности, намерены сотрудничать в сфере здравоохранения для производства вакцин, развивать атомную энергию в мирных целях и внедрять новые технологии в сельском хозяйстве и медицине.

Финальной точкой в турне главы МИД РФ стала Гавана. В кубинском МИД, комментируя визит Лаврова, заявили о «превосходных отношениях» страны с Россией. Лавров встретился с президентом Мигелем Диас-Канелем, а также с бывшим главой страны Раулем Кастро. Стороны обсудили кредит на дополнительную поставку пшеницы и возможные решения, чтобы обезопасить торговлю и инвестиции от американских санкций.

Как отреагировал Вашингтон на турне Лаврова

Переговоры российского министра в Латинской Америке, по его же словам, были направлены на расширение связей со странами региона в противовес «американской гегемонии». В самом Вашингтоне турне российского министра прокомментировали довольно сдержанно. Страны Латинской Америки являются суверенными государствами, которые сами принимают решения о том, кого из высокопоставленных иностранных лиц принимать, заявил координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби. Вместе с тем он выразил надежду, что южно- и центральноамериканские государства воспользуются визитом Лаврова, чтобы оказать «правильное влияние на украинский кризис».

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джон Кирби

«Пока администрация Байдена отказывается от доктрины Монро, Россия и Китай активизируют свои усилия, чтобы привлечь на свою сторону союзников в Латинской Америке», — говорится в статье консервативного издания The American Thinker.

Доктрина Монро была сформулирована в США в начале XIX века. В ее основе лежит идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств. Правда, авторы учебника «Истории международных отношений и внешней политики России в Новое время» под редакцией Георгиева и Золотухина, ссылаясь на американских историков, пишут, что эта доктрина понадобилась Вашингтону в целях предотвращения «угрозы интервенции Священного союза в Латинскую Америку и защиты тамошних демократических принципов, хотя в действительности такой угрозы не существовало, а реальной задачей тогдашних американских руководителей было заложить основы для гегемонии США на континенте».

Теперь же американцы опасаются, что США теряют контроль над Латинской Америкой и его забирает Россия, считают журналисты.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

«Учитывая, что Латинская Америка почти полностью находится под контролем крайне левых лидеров, у России есть возможность заполучить лёгкую добычу и приобрести множество новых антиамериканских друзей, что Россия и делает. У Байдена только что выбили почву из-под ног», — пишет The American Thinker, комментируя визит российского министра.

Но если визит Лаврова в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу, то есть к давним союзникам Кремля, не вызывает особых вопросов у Запада, то углубление контактов Москвы и Бразилиа стимулирует противодействие со стороны США, считает Симонова. Лулу, по ее словам, претендует на роль лидера глобального Юга и отношения Бразилии с Россией будут развиваться, особенно в рамках БРИКС.

«Помощь США этой стране обусловлена требованиями в отношении Украины, и теперь этой латиноамериканской стране нужно быть готовой к политическому и экономическому давлению. Крупным бразильским компаниям тоже придётся непросто, они должны быть готовы к вторичным санкциям», — сказала политолог.