В ООН высказались о возможности размещения миротворцев на Запорожской АЭС Дюжаррик: в ООН не планируют размещение миротворческого контингента на Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС в Энергодаре

На Запорожской АЭС не планируют размещать миротворцев ООН, разговоров об этом не ведется, передает РИА Новости слова официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

Не думаю, что ведутся какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своем заявлении генсек ООН, — сказал Дюжаррик во время брифинга.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности и прекратить любую военную деятельность вокруг нее. Он подчеркнул, что станция не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции и с нее должны быть выведены любой военный персонал и техника.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли второй за день удар по ЗАЭС при помощи реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Он отметил, что удары были нанесены со стороны Днепропетровской области, из населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, которые находятся под контролем ВСУ. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.