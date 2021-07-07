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Двух полицейских ранили в Киеве

11:33, 07 июля 2021
Фото: national.police.ua/instagram.com
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В Киеве произошла стрельба, в результате которой ранения получили двое полицейских. Об этом сообщает телеканал «Магнолия ТВ» на странице в Facebook, где ведётся прямой эфир с места событий.

Инцидент произошёл на Голосеевском проспекте украинской столицы. По предварительной информации, стрельба произошла из-за судебного решения, так как у подозреваемого якобы пытались отобрать квартиру. Мужчина позвонил в полицию, заявив об угрозе жизни, а затем начал стрелять из окна.

В Киеве введена спецоперация «Гром». Территория вокруг дома оцеплена. Полиция перекрыла движение по проспекту в одну сторону. Мужчина пока не задержан.

Ранее в Амстердаме неизвестный злоумышленник обстрелял голландского криминального репортёра Питера де Фриса. Инцидент произошёл вечером во вторник, 6 июля, на улице Ланге Ляйдседварстраат. Мужчина госпитализирован с серьёзными ранениями. В журналиста стреляли пять раз, когда он вышел из студии RTL после участия в программе. Предположительно, де Фрис ранен в голову.

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