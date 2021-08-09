Двое жителей Сербии стали жертвами лихорадки Западного Нила

В Сербии два человека скончались от лихорадки Западного Нила. Они стали первыми жертвами этого заболевания в республике в текущем году, сообщает издание Telegraf.

Уточняется, что умершие — 50-летняя женщина и 63-летний мужчина. До заражения лихорадкой они страдали хроническими заболеваниями.

По данным сербских медиков, комары, переносящие вирус, были замечены в двух районах Белграда и в шести местах на территории города Панчево. В связи с этим жителям рекомендовано не выходить на улицу на рассвете и в сумерках, когда насекомые наиболее активны. Кроме того, им советуют устанавливать на окна сетки.

Лихорадка Западного Нила впервые была выявлена в Сербии в 2012 году. С тех пор в стране от этого заболевания скончались около ста человек. Антирекорд был зафиксирован в 2018 году, когда жертвами заболевания стали 29 человек.

Ранее сообщалось, что власти Гвинеи объявили об эпидемии лихорадки Эбола в стране. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил возможность такой эпидемии в России. По его словам, она маловероятна, но полностью не исключается.