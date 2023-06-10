Дроны ВСУ более 100 раз пытались атаковать Запорожскую АЭС «Росэнергоатом»: дроны ВСУ за месяц более 100 раз пытались пролететь на ЗАЭС

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Более 100 попыток проникновения украинских беспилотников на прилегающую к Запорожской АЭС территорию пресекли за последний месяц, рассказал в эфире «Соловьев Live» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, активность ВСУ в этом направлении остается высочайшей, но российские военные работают «достаточно эффективно».

Всего примерно за последний месяц мы фиксировали и пресекали более 100 попыток проникновения на территорию, прилежащую к Запорожской атомной станции, беспилотных летательных аппаратов. <...> Мы полагаем, что ни одна попытка Украины атаковать нас в конечном итоге не приведет к тому результату, который они хотят, — сказал советник «Росэнергоатома».

9 июня в МАГАТЭ сообщили, что Россия уведомила агентство об атаке дронов-камикадзе ВСУ по Запорожской ТЭС с ударами по электрораспределительному пункту электростанции, ранее использовавшегося для резервного энергоснабжения ЗАЭС. В МАГАТЭ пообещали дать независимую оценку этой информации после того, как их инспекторы получат доступ к объекту.

Ранее специалист по атомной энергетике Сергей Кондратьев заявил, что постоянные украинские обстрелы ЗАЭС представляют главную угрозу ядерной безопасности из-за высокого риска повреждения хранилища отработанных отходов. По словам эксперта, на станции скопились внушительные объемы отработанного топлива, которых там не должно было быть.