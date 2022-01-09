Роскошный особняк в Лондоне нашли у дочки Назарбаева

Британское издание The Sunday Telegraph сообщило, что младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия в 2006 году купила на севере Лондона особняк, потому что хотела получить британское гражданство. Это стало одной из самых крупных покупок 41-летней женщины после вывода из Казахстана активов на $300 млн (порядка 22,6 млрд рублей). Внушительные траты всплыли, когда между дочерью Назарбаева и её финансовыми советниками случился конфликт.

Сам дом в районе Хайгейт обошёлся Алие Назарбаевой в 897 млн рублей. Около $14 млн она потратила на дом в Дубае. А самолёт повышенной комфортности Bombardier Challenger обошёлся ей почти в 2 млрд рублей.

Всё это стало известно, когда дочь политика подала в суд на своих консультантов, обвинив их в нечестности, незаконном присвоении средств, заговоре с целью мошенничества. Позднее иск на 165 млн фунтов стерлингов стороны урегулировали конфиденциальным соглашением. The Sunday Telegraph пишет, что $312 млн были выведены из Казахстана как раз после того, как Назарбаева сообщила советникам, что оставаться там ей опасно. Кроме того, среди представленных суду документов фигурирует заявление управляющего её активами, признавшего её «политически значимым лицом».

В 2006 году Назарбаева продала часть пакетов имевшихся в ее распоряжении акций, она основала фонд в Лихтенштейне и доверила своим консультантам средства в размере 150 миллионов долларов, — сказано в материале, который цитирует Lenta.ru.

Ранее политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на «весьма высокопоставленного деятеля казахской элиты» заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на курортном острове в Китае. «Оттуда, видимо, он действительно осуществляет какую-то связь с властными фигурами в Нур-Султане, Алма-Ате. Если верить господину Лукашенко, то они общались недавно по телефону», — сказал Дубнов.