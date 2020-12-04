Додон рассчитывает подписать закон о русском языке раньше инаугурации Санду

https://static.news.ru/photo/1d827e7e-36a4-11eb-b479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Действующий президент Молдавии Игорь Додон хочет подписать закон о повышении статуса русского языка раньше, чем избранный президент Санду вступит в должность. Сейчас администрации крайне важно, чтобы данные законы были приняты во втором чтении, считает Додон.

Также нынешний глава республики в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что последующий президент не станет подписывать никаких законов о русском языке. Отдельно глава государства отметил, что в Молдавии как минимум одну треть населения составляют русскоязычные граждане и каждый гражданин свободно говорит на русском.

Поправки о статусе русского языка были одобрены парламентом 3 декабря в первом чтении. Они предусматривают снятие ограничений на вещание российских телеканалов и снижение количества контента местного производства для разных категорий вещания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избранный президент Молдавии Майя Санду хочет оспорить в суде решение парламента о статусе русского языка и ограничении власти президента. Санду также недовольна выводом из подчинения главы республики Службы информации и безопасности, решение о чём также принял парламент.