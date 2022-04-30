«Дочка» НОВАТЭКа заявила, что в Польше могут взорваться 500 вагонов газа

Вагоны-цистерны для химических и специальных грузов / Фото shutterstock.com

Дочернее предприятие НОВАТЭКа Novatek Green Energy предупредило об угрозе взрыва 500 вагонов сжиженного газа в Польше. По данным пресс-службы, они простаивают там из-за санкций Евросоюза.

500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом LPG, легально въехали на польскую территорию. Из-за физико-химических свойств сжиженного газа в случае длительного простоя вагонов на путях, роста внешней температуры и при этом роста давления газа в вагонах может произойти выброс газа в атмосферу, а также его возгорание, что приведёт к мощным и сложным в освоении пожара последствиям, — говорится в сообщении.

Компания лишена контроля в данной ситуации и не имеет возможности дальнейшей перевозки энергоресурса. Green Energy настаивает на том, чтобы вагоны были оперативно отправлены на погрузочные терминалы, однако на это у неё нет разрешения.

В компании отметили, что газ должен был попасть на заправки в Польше. Кроме того, баллоны с голубым топливом планировали доставить для многих польских домов.

Ранее Польша обязала дочернюю компанию российского НОВАТЭКа Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру местным компаниям. Варшава таким образом пытается обеспечить своих потребителей голубым топливом.