Дочери Навального вручили присуждённую отцу премию Сахарова с ошибкой

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге получила присуждённую отцу премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Организаторы допустили ошибку в имени лауреата, написав его как «Алескей».

По словам Дарьи Навальной, премия для её отца — это признание работы самого политика и его соратников.

Это сигнал десяткам миллионов граждан моей страны, которые продолжают бороться за лучшую долю в России, — цитирует Дарью «Радио Свободы» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Премия Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов «Обновить Европу» с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека».

Навальный не смог участвовать в церемонии, так как отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше», по которому в 2014 году политик получил 3,5 года лишения свободы условно. Оппозиционер был арестован 18 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Ему изменили условный срок на реальный, поскольку Навальный не отмечался в инспекции ФСИН. В тюрьме политик проведёт два года и шесть месяцев, поскольку часть времени он находился под домашним арестом.

Ранее Владимирский облсуд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального по иску к колонии № 3. Суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда Владимира, признавшего законным запрет адвокатам оппозиционера проносить в исправительное учреждение ноутбуки и смартфоны.