Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева выступила на Глобальном женском форуме, где познакомилась с дочерью президента США Иванкой Трамп и директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
Форум проходил 16−17 февраля в Дубае. Мирзиёева участвовала в мероприятии как член комиссии Узбекистана по гендерному равенству.
Перед открытием форума у нас завязалась беседа с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Он познакомил меня с Иванкой Трамп. В ходе знакомства к беседе присоединилась стоявшая рядом Кристалина Георгиева. Она отметила свое весьма высокое уважение к Президенту Узбекистана, — написала Мирзиёева в своем Telegram-канале.
Дочь главы Узбекистана также разместила видео с отрывком своего выступления:
Я верю, что узбекским женщинам есть, что сказать миру, они смогут сделать свой весомый вклад в экономическое и культурное развитие человеческой расы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что США убрали Узбекистан из списка государств с самым низким уровнем терпимости к религии. Как отметил Госсекретарь Майк Помпео, Вашингтон с нетерпением ждёт «изменения требований к регистрации с тем, чтобы всё больше религиозных групп могли свободно совершать обряды поклонения, а дети могли молиться в мечетях вместе с родителями».Одновременно в отчёте Госдепартамента США подчёркивается, что несмотря на прогресс, религиозные свободы в Узбекистане продолжают ограничиваться.
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