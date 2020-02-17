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Нетерпеливый водитель устроил ДТП на пункте санитарно-эпидемиологического контроля в Пекине. Он сбил двух его сотрудников, не желая проходить процедуры проверки.

Человек по фамилии Чжи намеревался проехать в жилой комплекс, чтобы навестить родителей. Он был недоволен процедурой проверки и регистрации на входе, после чего на автомобиле сбил временный пункт санитарно-эпидемиологического контроля,...