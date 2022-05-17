ДНР: более 250 украинских военных сдались в плен с «Азовстали» ДНР сообщила о сдаче в плен 256 украинских военных с «Азовстали»

Военнослужащие ВСУ в пункте временного содержания украинских военнопленных / Фото РИА Новости

С территории «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков, сообщается на сайте штаба территориальной обороны ДНР. 51 человек среди пленных ранен, им оказывается медицинская помощь.

Всего с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 274 бойца ВСУ покинули «Азовсталь», из них около 50 раненые. При этом командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский уточнил, что процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идёт о лежачих раненых военнослужащих ВСУ.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что капитуляция украинской группировки с «Азовстали» в Мариуполе — дело времени после начавшейся 16 мая эвакуации раненых. Именно поэтому, подчёркивает эксперт, было решено не штурмовать завод, а методично осаждать его.