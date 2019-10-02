https://static.news.ru/photo/f536788e-e4e3-11e9-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bahnmueller/Global Look Press

Над австралийским штатом Квинсленд было зафиксировано редчайшее явление — дневное падение метеорита. Местные жители выложили в Сеть видеозапись, на которой запечатлён уникальный момент.

Австралийцы говорят, что они увидели в небе яркую вспышку света и услышали нечто, похожее на взрыв, передаёт сайт телеканала РЕН ТВ.

Предположение, что на видео попало именно падение одного из видов метеорита, высказал астроном Дэвид Ренеке.

Ранее News.ru писал, что специалисты Аризонского университета обнаружили оплавленные и слаборадиоактивные кусочки породы, образовавшиеся 35 млн лет назад при падении крупного метеорита в Атлантический океан. Они были найдены при исследовании образцов, поднятых со дна к северо-востоку от Чесапикского залива.