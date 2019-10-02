Над австралийским штатом Квинсленд было зафиксировано редчайшее явление — дневное падение метеорита. Местные жители выложили в Сеть видеозапись, на которой запечатлён уникальный момент.
Австралийцы говорят, что они увидели в небе яркую вспышку света и услышали нечто, похожее на взрыв,
Предположение, что на видео попало именно падение одного из видов метеорита, высказал астроном Дэвид Ренеке.
Ранее News.ru писал, что специалисты Аризонского университета обнаружили оплавленные и слаборадиоактивные кусочки породы, образовавшиеся 35 млн лет назад при падении крупного метеорита в Атлантический океан. Они были найдены при исследовании образцов, поднятых со дна к северо-востоку от Чесапикского залива.