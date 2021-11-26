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Дизайнер Вирджил Абло умер в возрасте 41 года

Умер основатель бренда Off-White Вирджил Абло
22:48, 28 ноября 2021
Дизайнер Вирджил Абло умер в возрасте 41 года Фото: donttakefake.com
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Дизайнер Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года. Он являлся основателем бренда Off-White, креативным директором французского концерна LVMH. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. О смерти дизайнера сообщается на сайте концерна.

LVMH, дом моды Louis Vuitton и бренд одежды Off-White с глубокой скорбью сообщают о смерти Вирджила Абло, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Абло скончался в результате онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении нескольких лет.

Бренд Off-White был создан американским модельером Вирджилом Абло в 2013 году. В 2018 году дизайнер был назначен на должность директора мужских коллекций бренда Louis Vuitton.

Ранее сообщалось о том, что российский певец и композитор Александр Градский умер в Москве в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Несколько дней назад он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

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