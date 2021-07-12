Российские дипломаты посетили задержанную в Минске Сапегу

Сотрудники посольства России в Минске посетили задержанных россиян Софию Сапегу и Егора Дудникoва. Жалоб от них не поступало, заявили ТАСС в диппрeдставительстве.

Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку РФ Софию Сапeгу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудникoвым, — цитирует сообщение агентство.

Пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что, «как и ранее, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от российских граждан не поступало».

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержанной в Минске Сапеги. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, властям небезразлична судьба россиянки. При этом он добавил, что информация о наличии у Сапеги вида на жительство в Белоруссии подтвердилась. По его словам, президент считает, что всё должно проходить в рамках закона. Другие подробности политик отказался раскрыть.

20-летнего россиянина Егора Дудникова задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Мать Дудникова также рассказала, что в СИЗО жуткие условия содержания: душ раз в неделю по 10 минут, часто нет горячей воды, плохое питание и постоянные угрозы. Угрожают также девушке Егора, которая проживает в Минске.