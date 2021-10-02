Дипломат раскрыла, кто стоит за высылкой российских послов из Болгарии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова раскрыла, кто стоит за высылкой российских дипломатов из страны. По её словам, это решение принадлежит Вашингтону, который поставили задачу выдавить РФ из всех сфер болгарской жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Кто из «большого брата» стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни, что, на мой взгляд, является весьма утопической целью, — сказала Митрофанова.

Она пояснила, что Россию и Болгарию связывают мощные пласты исторического и духовного родства, которые не получится уничтожить.

В последнее время из Болгарии несколько раз высылала российских дипломатов. К примеру, в конце марта София объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства РФ, на что Москва ответила высылкой двух дипломатов посольства Болгарии.

Ранее читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали новость про новый контракт на поставки газа Россией в Венгрию в обход Украины. Многие заявили, что Кремль таким образом «порабощает» Европу. Некоторые отметили, что Москва не заинтересована в дружеских отношениях с соседями, так как во главу угла ставит финансовый вопрос.