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Европа

Болгары заявили, что РФ хочет видеть их «бедными и зависимыми от её газа»

07:54, 29 сентября 2021
Болгары заявили, что РФ хочет видеть их «бедными и зависимыми от её газа» Фото: pixabay
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Читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали новость про новый контракт на поставки газа Россией в Венгрию в обход Украины. Многие заявили, что Кремль таким образом «порабощает» Европу. Некоторые отметили, что Москва не заинтересована в дружеских отношениях с соседями, так как во главу угла ставит финансовый вопрос.

Вы не понимаете, Россия хочет, чтобы Болгария была бедной и зависимой, чтобы иметь возможность более легко проводить свою политику ассимиляции, — поделился своим мнением пользователь с ником «оня с коня».

При этом нашлись и те, кто поддерживает политику Кремля. Пользователи написали, что транзит газа через Болгарию приносит деньги в бюджет страны. При этом многие с сожалением вспоминали отказ от Южного потока в 2014 году и отмечали упущенную выгоду.

Ранее украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что «Турецкий поток» куда опаснее для Украины, чем «Северный поток — 2». По словам генерала, российский газ в Венгрию всё равно попадёт, только не по украинской территории, а по турецкой, болгарской, а затем сербской. Он задался вопросом, что произойдёт, когда все начнут покупать газ у России в обход украинской ГТС.

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