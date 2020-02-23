Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днём защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Парламентарий на своей странице в Facebook использовал нецензурную лексику.
Да пошли они *** (куда подальше. — NEWS.ru) со своей декоммунизацией! С праздником нас, мужчины! — написал он.
Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
Какое отношение вы имеете к Красной армии? Вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу! — возмутилась Анна Домбровская.
В ответ Кива рассказал, что у него в СССР служили отец и дед. Позицию депутата поддержала часть комментаторов.
В 2014 году власти Украины отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября. Также в стране запрещена демонстрация коммунистической символики.
Впервые День защитника Отечества был установлен в РСФСР 27 января 1922 года в честь четвёртой годовщины создания Красной армии. В настоящее время эта дата празднуется в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.
На Украине этот праздник в 2014 году отменил президент Пётр Порошенко. Вместо него установлен новый праздник — День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Традиционно в этот день украинцы отмечают День казачества, а украинские националисты — годовщину создания Украинской повстанческой армии.
При этом запрос в Google со словами «23 февраля праздник» на украинском языке находится сегодня в тройке самых частых.
Ранее NEWS.ru писал, что украинский телеканал «Интер» показал два советских фильма о десантниках ко Дню защитника Отечества, хотя Национальный совет страны запретил транслировать в эфире фильмы с коммунистической символикой.
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