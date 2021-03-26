Депутат Рады предрёк войну на Украине из-за противостояния РФ и США

https://static.news.ru/photo/6a187d68-8e8a-11eb-a113-96000091f725_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что на Украине может вспыхнуть полномасштабная война из-за возврата к холодной войне между США и Россией.

Мы стоим на пороге огромного противостояния, нового витка холодной войны между США и теперь уже Россией и Китаем... А из истории я знаю, что если есть эти сверхдержавы, которые обладают ядерным оружием и никогда не будут воевать с друг другом напрямую, значит, где-то в мире происходят горячие точки. Горячей точкой, я предполагаю, может стать Украина, — отметил депутат в эфире канала «Перший Незалежний».

Он добавил, что обострение в Донбассе, которое случилось 26 марта, можно отнести к проявлениям холодной войны, а Украина так и не вышла из игры, в которой сверхдержавы без неё решают свои вопросы.

Потому что они начинают эти войны — политические холодные, а у нас конкретно граждане гибнут и стреляют друг в друга, — подчеркнул Шевченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 марта четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли под миномётным обстрелом в зоне конфликта в Донбассе, рассказали в штабе операции Объединённых сил. Кроме того, два солдата получили ранения. В штабе сообщили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.