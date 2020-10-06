Депутат от оппозиции стал спикером парламента Киргизии

https://static.news.ru/photo/a5e7fe62-081c-11eb-aabc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Депутат оппозиционной парламентской партии «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев возглавил парламент Киргизии. Он занял этот пост после отставки спикера Дастанбека Джумабекова во время внеочередного заседания парламента страны.

На этом заседании рассматривалась кандидатура на пост премьер-министра оппозиционного политика Садыра Жапарова. Партия «Бир Бол» вошла в состав координационного совета, созданного оппозиционными политическими силами Киргизии, сообщает «Интерфакс».

Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров заявил журналистам, что избрание главы временного правительства необходимо для выхода из кризисной ситуации, сложившейся в последние дни. Также она показала необходимость мажоритарного избрания депутатов, добавил политик.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных результатов голосования в парламент Киргизии. Несколько оппозиционных партий отказались признавать итоги выборов по причине массовых фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинги с требованием отменить результаты голосования и провести повторные выборы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько крупных месторождений Киргизии захвачены неизвестными, предприятия останавливают работу, сообщили 6 октября местные СМИ. По их данным, неизвестные захватили медное месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской области, золотое, а также угольное в Кара-Кече в Нарынской области и Иштамберди, которое разрабатывает китайская компания «Фулл Голд майнинг».