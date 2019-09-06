https://static.news.ru/photo/b138df20-d21c-11e9-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники антиправительственных демонстраций в Гонконге призвали президента США Дональда Трампа «защитить их». Люди проводят акцию около генерального консульства Соединённых Штатов. В руках у них американские флаги и транспаранты с лозунгами «Президент Трамп, защити нас!» и «Даёшь демократию в Гонконге!».

Демонстранты передали американским дипломатам петицию, в которой призывают Белый дом принять законодательный акт и оказать санкционное давление на правительство Китая и Гонконга для «соблюдения демократических прав и свобод».

Thousands of protesters, some carrying American flags, marched through central Hong Kong calling on U.S. lawmakers to pass a bill defending the city's autonomy https://t.co/fR5GlmLvWF (via @TicToc ) pic.twitter.com/xnjSLauFu2 — Bloomberg (@business) 8 сентября 2019 г.

7 сентября в Гонконге произошли столкновения полиции с протестующими. В результате 19 человек госпитализировали.

Антиправительственные акции шли в Гонконге всё лето. В них, по данным организаторов, участвовали порядка 1 млн человек. Причиной выступлений стал законопроект об экстрадиции. Гонконг имеет статус автономии. Независимость от материкового Китая гарантирована Гонконгу до 2047 года. Обсуждаемые ранее поправки позволили бы выдавать подозреваемых на материк. Местные жители посчитали, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.

В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о начале процедуры отзыва проекта закона об экстрадиции, писал News.ru.