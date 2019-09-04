Глава Гонконга Кэрри Лам объявила о начале процедуры отзыва проекта закона об экстрадиции.
По данным агентства
Попытки продвижения законопроекта об экстрадиции вызвали в Гонконге массовые протесты, которые продолжались всё лето, и местами перерастали в беспорядки. Полиция не раз применяла к митингующим различные средства, такие как слезоточивый газ и водомёты.
1 сентября News.ru писал о том, что минимум 31 человек получил травмы в ходе стычки между протестующими против закона об экстрадиции и полицейскими в Гонконге.