https://static.news.ru/photo/a4111068-cefe-11e9-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Кэрри Лам Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава Гонконга Кэрри Лам объявила о начале процедуры отзыва проекта закона об экстрадиции.

По данным агентства Reuters , заявление об отказе от этой законодательной инициативы глава администрации сделала на встрече с членами правительства Гонконга, местными депутатами Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая, а также проправительственными законодателями. Общаться с журналистами после встречи политики не стали.

Попытки продвижения законопроекта об экстрадиции вызвали в Гонконге массовые протесты, которые продолжались всё лето, и местами перерастали в беспорядки. Полиция не раз применяла к митингующим различные средства, такие как слезоточивый газ и водомёты.

1 сентября News.ru писал о том, что минимум 31 человек получил травмы в ходе стычки между протестующими против закона об экстрадиции и полицейскими в Гонконге.