Defence24: «Курск» не мог затонуть из-за столкновения с субмариной США

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» была значительно крупнее американских подлодок, находившихся в районе учений Северного флота ВМФ РФ, поэтому не могла затонуть из-за столкновения с одной из них. В момент крушения судна (водоизмещением 23900 тонн) в августе 2000 года в Баренцевом море в регионе находились американские подводные лодки Toledo и Memphis (6900 тонн), а также британская субмарина Splendid (4900 тонн), пишет Defence24.
По водоизмещению и размерам подводные лодки США и Великобритании сильно
Так в Defence24 прокомментировали заявление адмирала Вячеслава Попова, бывшего командующего Северным флотом. Ранее он сообщил, что «Курск» затонул в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ. Адмирал также подчеркнул, что знает «с вероятностью 90%» название этой подлодки.
Ранее два источника, знакомых с ситуацией,
«Курск» затонул в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. Официально признано, что подлодка пострадала в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.