Defence24: «Курск» не мог затонуть из-за столкновения с субмариной США

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» была значительно крупнее американских подлодок, находившихся в районе учений Северного флота ВМФ РФ, поэтому не могла затонуть из-за столкновения с одной из них. В момент крушения судна (водоизмещением 23900 тонн) в августе 2000 года в Баренцевом море в регионе находились американские подводные лодки Toledo и Memphis (6900 тонн), а также британская субмарина Splendid (4900 тонн), пишет Defence24.

По водоизмещению и размерам подводные лодки США и Великобритании сильно уступают «Курску». В случае столкновения с российским судном проблемы возникли бы прежде всего у субмарин западных стран, отмечает польское издание.

Так в Defence24 прокомментировали заявление адмирала Вячеслава Попова, бывшего командующего Северным флотом. Ранее он сообщил, что «Курск» затонул в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ. Адмирал также подчеркнул, что знает «с вероятностью 90%» название этой подлодки.

Ранее два источника, знакомых с ситуацией, сообщили «Интерфаксу», что сотрудники правоохранительных органов в ходе следствия отрабатывали версию столкновения «Курска» с иностранной подлодкой, однако никаких доказательств этому не нашлось. В связи с этим оснований для возобновления расследования нет, отметил один из собеседников. Другой источник заявил, что иногда громкие дела можно возобновить, но для этого необходимо найти новые данные.

«Курск» затонул в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. Официально признано, что подлодка пострадала в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.