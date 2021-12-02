Датский банк дал «шокирующий» прогноз на 2022 год

Датский банк Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий, 2022 год, согласно которым в мире могут произойти несколько считающихся маловероятными событий. Так, аналитики допускают, что в экономику вернутся обильные инвестиции в нефть и газ, начнутся новая космическая гонка и холодная война. Об этом говорится на сайте банка.

Как отметили представители банка, мировые политики под грузом необходимости борьбы с инфляцией и ростом цен на энергоресурсы вынуждены будут отойти от целей климатической повестки. Они снимут инвестиционные барьеры на пять лет для добычи нефти и на 10 лет для добычи природного газа. В итоге нефть и газ подорожают на 50%.

По мнению аналитиков, новые гиперзвуковые технологии подтолкнут мир к новой гонке вооружения и очередной холодной войне. В гонке вооружений ни одно государство не захочет чувствовать себя отстающим. В 2022 году гиперзвук и космос станут новыми элементами сотрудничества США и Китая. К ним присоединятся и другие крупные державы, среди которых Россия, Индия, Израиль и страны — члены Евросоюза.

Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статус-кво, поскольку несут в себе асимметричные новые оборонительные и наступательные возможности, — подчеркнули аналитики банка.

Согласно прогнозу Saxo Bank, продолжительность жизни вырастет на 25 лет, но это может привести к большим экологическим и финансовым кризисам. Эксперты также предположили, что молодёжь будет постепенно уходить из социальной сети Facebook из-за использования личных данных в целях извлечения прибыли.

Отдельный прогноз касается США, согласно которому страна столкнётся с конституционным кризисом из-за выборов в конгресс и рекордной со Второй мировой войны инфляцией в 15%.

Ранее глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен заявил, что имеющихся у ЕС запасов газа должно хватить на всю предстоящую зиму. Он добавил, что сертификация «Северного потока — 2», разрешающая прокачку топлива, предположительно, произойдёт позднее, поскольку у нового правительства Германии имеются опасения по поводу газопровода.