Аналитик оценил запасы газа в Евросоюзе

Имеющихся у ЕС запасов газа должно хватить на всю предстоящую зиму. Такого мнения придерживается глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Он также отметил, что объёмы поставок топлива из России могут увеличиться в следующем месяце, сообщает РИА Новости.

Запасы газа в ЕС росли хорошими темпами в последние недели, и при нормальной зиме у нас, вероятно, будет достаточно запасов, — цитирует агентство аналитика.

Цены на газ в Европе растут на протяжении последних нескольких месяцев. Низкие запасы топлива в европейских хранилищах — одна из причин этого. По словам экспертов, ситуацию может исправить наращивание поставок газа Европе. Хансен уточнил, что это может произойти в ноябре, когда «Газпром» завершит пополнение российских хранилищ.

Аналитик добавил, что сертификация «Северного потока — 2», разрешающая прокачку топлива, предположительно, произойдёт позднее, поскольку у нового правительства Германии имеются опасения по поводу газопровода.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. Утверждения о том, что он начался из-за запуска «Северного потока — 2», беспочвенны. Он добавил, что для увеличения поставок газа в Европу необходимы соответствующие заявки от зарубежных партнёров.