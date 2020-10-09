Дания введёт санкции против России из-за Навального

https://static.news.ru/photo/1a1a94c4-0a21-11eb-8e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Gys/Global Look Press

Дания присоединится к санкциям, связанным с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, которые намерены предложить партнёрам по Евросоюзу Германия и Франция. Об этом 9 октября заявил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд.

Само собой, мы присоединимся к санкциям против причастных к ситуации вокруг Навального, — цитирует РИА Новости главу ведомства, сделавшего заявление на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят ситуацию, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Также СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации считают, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники, писал NEWS.ru.