CNN: в Киеве и Вашингтоне недовольны друг другом из-за оценки «угрозы» РФ

Белый дом недоволен тем, что Киев открыто «преуменьшает угрозу» в связи с сообщениями о возможной эскалации Россией ситуации вокруг Украины. Из-за этого между США и Украиной «нарастает напряжённость», сообщает телеканал CNN.

Некоторые чиновники американской администрации считают , что на Украине оказываемую США поддержку встречают «без особой благодарности».

У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США — чуть ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась? — перечислил телеканал претензии властей США.

На Украине же уверены, что Вашингтон вместо словесных предупреждений о грядущей войне, которые звучат несколько последних месяцев, мог бы принять превентивные меры по сдерживанию Москвы, к примеру, ввести новые санкции. Об этом телеканалу заявил один из советников украинского президента Владимира Зеленского.

Киев нашёл бы больше пользы в принятии активных мер сдерживания, таких как немедленное введение санкций против «Северного потока — 2», — пояснил он.

Пока же предупреждения Белого дома непреднамеренно вредят экономике Украины, подчеркнул советник.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский опасается, что Белый дом может целенаправленно преувеличивать якобы имеющуюся угрозу вторжения РФ в его страну. Это позволит США получить хорошие позиции для договорённостей с Москвой, считают в офисе Зеленского. Украинский лидер боится, что США договорятся с Кремлём. Причём на таких условиях, что это усилит контроль Москвы над Донбассом.