ЦИК: Гаглоев лидирует на выборах в Южной Осетии после подсчёта 97% голосов

Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев / Фото Наталья Айриян/РИА Новости

Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на президентских выборах в Южной Осетии после обработки 97% протоколов, заявили в Центральной избирательной комиссии республики. Гаглоев получает 54,2% голосов избирателей, его соперник, действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов — 43,3%, сообщает Sputnik Южная Осетия.

По данным ЦИК, за Гаглоева проголосовали 15 867 граждан. Анатолия Бибилова поддержали 11 434 человека. Против всех кандидатов проголосовали 779 человек, что составляет 2,5%.

Инаугурация нового президента пройдёт в течение 10 дней после окончательного подведения итогов голосования. ЦИК должен огласить результаты в течение пяти дней.​

8 мая в Южной Осетии прошёл второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися. На высший государственный пост республики претендовали Бибилов и Гаглоев. Явка избирателей во втором туре выборов президента Южной Осетии составила 68,2%.

Бибилов уже признал своё поражение на выборах и принёс поздравления Гаглоеву.