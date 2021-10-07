Чавушоглу: военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что совместные учения азербайджанских и турецких военных не направлены против других стран. Такую позицию он озвучил в интервью информационному агентству Report. Учения двух стран в Карабахе вызвали обеспокоенность соседних государств.

Наше братство, близкие отношения, единство и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, — сказал Чавушоглу.

Министр также отметил, что любая страна имеет право на установление связи с любым государством в различных сферах, если сотрудничество происходит в соответствии с нормами международного права и не причиняет никому вреда.

Совместные военные учения Азербайджана и Турции проходят регулярно. Так, недавно спецназ двух стран провёл совместные учения в Лачинском районе, в Карабахе. После этого в Баку прошли совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.

Ранее официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на заявления Тегерана о нахождении третьих сил у общей границы. Она отметила, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований. По её словам, в целом существование на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических элементов, которые могли бы представлять угрозу соседним странам, не может быть предметом обсуждений.