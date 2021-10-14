Что было в рукаве у Виктории Нуланд

Собственно, сам визит стал предметом торга по принципу «виза за визу». А переговоры изначально предполагали только одно: для Виктории Нуланд, сыгравшей чуть ли не решающую техническую роль в торжестве Майдана, теперешний украинский «кейс» — очередная интерпретация классической истории чемодана без ручки, который нести крайне неудобно, но и бросить нельзя. И пусть в официальных заявлениях стороны обходили эту проблему, ссылаясь на кучу нерешённых процедурных вопросов в сфере работы диппредставительств, для заместителя главы Госдепа тема Незалежной — лейтмотив продолжения карьеры.

Притом что всем понятны изначальные вводные: США не признают Крым российским, Россия не бросит Донбасс, многочисленные перемирия оказались фикцией, а статья за подписью Дмитрия Медведева, которого опять сватают в МИД, лишний раз подтвердила нежелательность для Кремля встречи Владимира Путина один на один с Владимиром Зеленским. Впрочем, украинский президент делает сейчас ставку скорее на встречу в «нормандском формате» при поддержке Эммануэля Макрона и уходящей Ангелы Меркель, которая на своём посту в силу ряда причин может задержаться аж до Рождества. Недаром вопреки всем традициям и негласным дипломатическим установкам команда Зеленского, что называется, слила содержание телефонных переговоров с французским президентом и немецким канцлером. Единственное, чего удалось добиться, так это всеобщего согласия на консультации четырёх министров иностранных дел, которые могут обсуждать давно замороженные вопросы до второго пришествия.

Тем не менее подтверждение сейчас в Москве важности Минских соглашений и признания особого статуса Донбасса оставляет надежду на то, что во взглядах России и США возобладает здравый компромиссный подход, основанный на нежелании осложнять обстановку в центре Европы.

И всё-таки считается, что в рукаве у прорвавшейся в Москву Виктории Нуланд был козырь для серьёзного торга, который ей доверили майданные крестники. Речь идёт о дальнейшей судьбе Виктора Медведчука, которого пока держат под домашним арестом, выдвигая против него всё более тяжёлые обвинения. Теперь его обвиняют в организации нелегальных поставок антрацита, добытого в шахтах на «оккупированной территории». Тогда эти поставки спасли крупнейшие металлургические предприятия Украины. А ныне их трактуют как национальную измену.

Виктор Медведчук facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Очевидно, что Зеленский понимал, как высосанное из пальца преследование Медведчука, которого иногда называют «кумом Путина», воспримут в Москве. Конечно, Медведчук не решился публично признать Крым российским, но возглавляет в Раде условно пророссийскую фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), выступает за рациональные двусторонние отношения и имеет прямой выход на немалое число высоких собеседников в столице России.

Изначально многие аналитики были уверены, что арест Медведчука — это предлог для торга с Кремлём, причём за свободу политика-миллиардера можно запросить немало. Пока никаких дивидендов инициаторы такой хитроумной многоходовки не получили. И вот, как некоторые намекали, именно Нуланд в беседе с отвечающим за украинское направление Дмитрием Козаком должна была, дескать, предложить некий обмен. Скорее, речь идёт всё-таки о встрече президентов в «нормандском формате», которая могла бы состояться в Берлине. Во всяком случае Зеленскому, который многократно обещал всё вернуть и всех победить и в Крыму, и в Донбассе, нужно хоть какое-то движение в этом направлении. Подвижка, которую силами госпропаганды можно будет представить как большой успех.

Кстати, сам Владимир Путин заявил, что визит Нуланд дал возможность обсудить перспективы продолжения его контактов с Джо Байденом. Действительно, есть ряд проблем, включая и обмен заключёнными, которые могут решить только президенты.