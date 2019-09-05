https://static.news.ru/photo/d2f5f6b2-cfe1-11e9-b2f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, включая одного россиянина, покинули Иран и улетели в Объединённые Арабские Эмираты.

Сегодня около полудня семь членов экипажа улетели в Дубай, — передаёт слова пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрея Ганенко ТАСС.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе 1 июля. На борту находились трое россиян. 11 июля Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер, принадлежащий Ирану, у берегов Гибралтара.

В конце июля российские дипломаты встретились с тремя гражданами РФ, которые входят в состав этого экипажа. Российские моряки рассказали сотрудникам посольства о том, как им живётся на задержанном судне.

Как ранее писал News.ru, иранские власти освободили нескольких моряков с задержанного в июле шведского танкера Stena Impero, который шёл под британским флагом.