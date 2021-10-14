Член Совфеда прокомментировал заявления Украины об экстрадиции Поклонской

Намерение Украины преследовать экс-депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской после её назначения послом России в Кабо-Верде противоречит дипломатической практике. Поэтому заявления Украины следует расценивать как политический бандитизм. Об этом заявил телеканалу «360» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров напомнил , что посол РФ, который работает за рубежом, обладает неприкосновенностью, и никаких оснований для задержания и выдачи дипломата быть не может. Он также выразил надежду на жесткий отпор со стороны международной и российской общественности в случае преследования Поклонской.

Это какое-то сумасшествие. Надеюсь, что дальше это никакого развития не получит, — сказал политик.

Ранее стало известно, что Украина может начать готовить документы на экстрадицию Натальи Поклонской после её назначения послом России в Республике Кабо-Верде. В МИД Украины напомнили, что бывший прокурор Крыма разыскивается за государственную измену и находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.