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Член Совфеда прокомментировал заявления Украины об экстрадиции Поклонской

15:23, 14 октября 2021
Член Совфеда прокомментировал заявления Украины об экстрадиции Поклонской Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Намерение Украины преследовать экс-депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской после её назначения послом России в Кабо-Верде противоречит дипломатической практике. Поэтому заявления Украины следует расценивать как политический бандитизм. Об этом заявил телеканалу «360» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров напомнил, что посол РФ, который работает за рубежом, обладает неприкосновенностью, и никаких оснований для задержания и выдачи дипломата быть не может. Он также выразил надежду на жесткий отпор со стороны международной и российской общественности в случае преследования Поклонской.

Это какое-то сумасшествие. Надеюсь, что дальше это никакого развития не получит, — сказал политик.

Ранее стало известно, что Украина может начать готовить документы на экстрадицию Натальи Поклонской после её назначения послом России в Республике Кабо-Верде. В МИД Украины напомнили, что бывший прокурор Крыма разыскивается за государственную измену и находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

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