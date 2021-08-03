Постпред России при Евросоюзе оценил шансы Украины вступить в ЕС

Шансы Украины, Молдавии и Грузии вступить в Евросоюз считаются сомнительными. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

По его словам, вопрос о вступлении этих трёх стран в ЕС является слишком гипотетическим.

Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживём, — подчеркнул Чижов.

Он также прокомментировал объединение Украины, Молдавии и Грузии в «Ассоциированное трио». По мнению Чижова, формат образовался если не на фоне провала, то точно глубокого кризиса политики «Восточного партнёрства».

Ранее сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина, Молдавия и Грузия могут развивать отношения с европейскими странами, но они не будут приняты в Евросоюз. По его мнению, «это все прекрасно понимают». Сенатор убеждён, что ЕС хочет иметь нормальные отношения с Россией. В связи с этим подавляющее большинство европейских политиков не станет портить отношения с Россией из-за Украины, Грузии или Молдавии.