Число жертв взрыва у мечети в Кандагаре возросло до 32

Число погибших в результате взрывов у шиитской мечети Биби-Фатима в афганском городе Кандагаре увеличилось до 32, сообщает телеканал Al Jazeerа. Ранее было известно о 25 жертвах. По данным очевидцев, теракт устроили четыре террориста-смертника.

По сведениям телеканала, смертники совершили самоподрыв при большом скоплении людей, собравшихся на пятничную молитву. Ранения получили по меньшей мере 45 человек. До этого сообщалось о 20 пострадавших.

По словам одного из очевидцев, было три взрыва. Один прогремел у входа в мечеть, второй — в южной части, а третий — там, где молящиеся совершают омовение.

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) подтвердили случившееся и пообещали, что ответственные за нападение будут найдены. В район взрыва прибыл спецназ для определения характера произошедшего и поиска виновных.

Взрыв в Кандагаре — четвёртое нападение на религиозное сооружение в Афганистане в октябре. Ранее аналогичные инциденты происходили в мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, у мечети Идхаг, также было совершено нападение на религиозную школу в провинции Хост.

В частности, в результате взрыва в мечети Сеид-Абад в афганской провинции Кундуз 8 октября погибли 150 человек, среди них много детей и подростков. Как минимум 200 человек получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане», являющаяся ответвлением запрещённой в России экстремистской организации ИГ.