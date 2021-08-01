Число жертв наводнений в Хэнани возросло до 302

Число жертв в результате наводнений в китайской провинции Хэнань увеличилось до 302 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местных властей.

Также сообщается о 50 гражданах, которые считаются пропавшими без вести.

Ранее региональная служба по чрезвычайным ситуациям заявляла о 99 жертвах.

Власти Китая выделили 1 млрд юаней (около $155 млн) из центрального фонда помощи при стихийных бедствиях на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинции Хэнань. Средства будут направлены на переселение пострадавших, а также на реконструкцию повреждённых зданий.

Случившийся паводок стал одним из сильнейших за всю историю города. На помощь экстренным службам были направлены порядка двух тысяч военнослужащих армии и внутренних войск, а также порядка 6,8 тысячи спасателей и спецтехники. Кроме того, в районе водохранилища задействовали сапёров для отвода воды подальше от города.