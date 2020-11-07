Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек

https://static.news.ru/photo/beeef158-21e5-11eb-bb4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило отметку в 50 миллионов. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По состоянию на 19.45 по московскому времени, общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире составило 50 052 204. Скончались 1 253 110 человек с подтверждённым диагнозом, выздоровели свыше 32,8 миллиона инфицированных.

Ранее стало известно, что большое количество ковид-диссидентов в России изменили отношение к коронавирусу. Это произошло потому, что после длительного периода отрицания угрозы люди столкнулись с заболеванием лицом к лицу. Ещё в июне почти каждый четвёртый россиянин не верил в реальность пандемии или считал опасность преувеличенной. Однако личные трагедии переубедили немалое количество граждан.

По состоянию на 8 ноября, в России выявлено 20 498 новых случаев инфицирования коронавирусом, 286 пациентов умерли и 11 492 человека выздоровели. Таким образом, по официальным данным, за время пандемии в общей сложности заболели 1 774 334 россиянина, из них 30 537 погибли, а 1 324 419 исцелились. Общее число заражённых, находящихся под наблюдением врачей, на данный момент составляет 419 378 граждан, за сутки этот показатель вырос на 8720 человек, писал NEWS.ru.