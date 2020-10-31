Число заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 46,5 млн

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Американский университет Джонса Хопкинса обнародовал статистику, согласно которой с начала пандемии в мире зафиксировано 46 500 057 случаев заражения коронавирусом.

По данным университета, к утру 2 ноября число жертв новой инфекции достигло 1 200 310 человек, выздоровевших — 31 078 655.

Более пяти миллионов случаев заражения выявлено в США, Индии и Бразилии. Как и ранее, лидером по числу летальных исходов являются США — 230 972, всего в стране заболели 9 205 570 человек. Справились с инфекцией более 3,5 млн человек.

В Индии зафиксировано 8 229 313 случаев заражения, 122 670 смертей от осложнений коронавируса, более 7,5 млн выздоровевших.

В Бразилии, согласно статистике, 5 545 705 человек заболели за всё время пандемии, умерли 160 075 больных, вылечились более пяти миллионов человек.

Как писал NEWS.ru, 1 ноября число заболевших коронавирусом в мире достигало 46 015 562.

Университет Джонса Хопкинса суммирует сведения из открытых источников, СМИ, а также от властей муниципального и федерального уровня.