Число заражений коронавирусом в мире превысило 48 млн

https://static.news.ru/photo/ced05af0-1f31-11eb-9078-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 48 034 287.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, на утро 5 ноября количество жертв COVID-19 выросло до 1 224 415 человек. Выздоровели в общей сложности 31 832 864 заболевших.

Среди стран с более чем пятью миллионами заражений находятся США, Индия и Бразилия. Лидером остаются Соединённые Штаты, где суммарно выявили 9 480 242 случая заболевания и 233 663 летальных исхода. Вылечить удалось более 3,7 млн пациентов.

Второе место занимает Индия, где с начала пандемии зафиксировали 8 313 876 заболевших. Умерли 123 611 человек, вылечились более 7,6 млн.

На третьем месте находится Бразилия — 5 590 025 заражённых, 161 106 летальных исходов и свыше 5 млн излечившихся.

Ранее NEWS.ru писал, что датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса.