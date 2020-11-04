16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Число заражений коронавирусом в мире превысило 48 млн

09:31, 05 ноября 2020
Фото: pixabay.com

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 48 034 287.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, на утро 5 ноября количество жертв COVID-19 выросло до 1 224 415 человек. Выздоровели в общей сложности 31 832 864 заболевших.

Среди стран с более чем пятью миллионами заражений находятся США, Индия и Бразилия. Лидером остаются Соединённые Штаты, где суммарно выявили 9 480 242 случая заболевания и 233 663 летальных исхода. Вылечить удалось более 3,7 млн пациентов.

Второе место занимает Индия, где с начала пандемии зафиксировали 8 313 876 заболевших. Умерли 123 611 человек, вылечились более 7,6 млн.

На третьем месте находится Бразилия — 5 590 025 заражённых, 161 106 летальных исходов и свыше 5 млн излечившихся.

Ранее NEWS.ru писал, что датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео