Число заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона

https://static.news.ru/photo/3d9c070a-9188-11ea-9829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заболевших коронавирусом по состоянию на 02:00 субботы, 9 мая, составляет 4 007 819 человек. Это данные с начала распространения инфекции.

Погибли от инфекции 275 781 человек, вылечились 1 376 235 пациентов. Лидером по количеству умерших от коронавируса являются США: там зафиксировано более 1 320 000 случаев заражения, умерли 78 529 человек, сообщает ресурс Woldometer. За сутки рост числа заболевших составляет 27 421, умерших — 1 601.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве за сутки скончались ещё 54 пациента от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.