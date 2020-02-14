https://static.news.ru/photo/46793cc6-4fd4-11ea-9400-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Potier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ещё 67 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано на борту лайнера в Японии. Таким образом, число заболевших достигло 285, сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Среди них 38 человек не проявляют никаких симптомов заболевания, — приводит его слова ТАСС.

Судно по-прежнему находится на карантине в порту японского города Иокогама. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в КНР превышает 67 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более полутора тысяч человек, ещё свыше восьми тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о массовом заражении коронавирусом в одной из больниц японской префектуры Вакаяма. Там опасное заболевание было обнаружено сразу у пяти человек, включая двух врачей.