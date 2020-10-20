Число случаев COVID-19 за неделю достигло рекордных значений

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Больше 2,4 млн новых случаев коронавируса было зафиксировано в мире за неделю, что является рекордом с начала пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За этот период умерли больше 36 тысяч пациентов, что примерно соответствует данным за прошлую неделю, передаёт ТАСС.

Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертейостается относительно стабильным, — отметили в организации.

Всего с начала пандемии в мире COVID-19 заразились больше 40 млн человек, 1,1 млн погибли.

Наиболее серьёзная ситуация сохраняется в Северной и Южной Америке, где с 12 по 18 октября обнаружили больше 798 тысяч новых случаев и зарегистрировали больше 16 тысяч смертей. Рост заболеваемости в Европе составил 25% — было обнаружено 297 тысяч новых случаев и зафиксировано 8 тысяч смертей.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Национальный исследовательский центр имени Гамалеи предложил ввести в России карантин в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. По мнению главного научного сотрудника центра Виктора Зуева, сейчас остановить распространение коронавируса в стране невозможно. Напомним, по данным на 20 октября, за сутки в России выявлено 16,3 тысячи случаев заражения COVID-19.