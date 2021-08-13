Число погибших в результате землетрясения на Гаити резко увеличилось

В результате произошедшего 14 августа землетрясения на Гаити погибло уже 724 человека. Об этом говорится в заявлении управления гражданской защиты страны.

500 человек погибли в департаменте Юг, 100 — в департаменте Гранд-Анс, 122 — в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны, — отмечается в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 километрах к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2. Поиски пострадавших и жертв продолжаются. Мобилизованы все экстренные службы страны.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в ночь на 13 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области. Это следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.