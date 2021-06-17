Число погибших от COVID в мире превысило 4 млн человек

С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 2 млн человек за год, а ещё 2 млн человек умерли от инфекции за следующие 166 дней. Об этом сообщает Reuters.
По подсчётам журналистов, смертность и число новых случаев
В Reuters отмечают, что в мире начинает доминировать индийский штамм коронавируса (дельта-вариант), а некоторые страны по-прежнему испытывают нехватку вакцин.
Ранее разработчики «Спутника V» заявили, что представят препарат от индийского штамма коронавирусной инфекции. По их словам, это будет так называемая бустерная прививка, которая станет дополнительной дозой к введённому препарату, она усилит его эффект. Также в России разрабатывается мукозальная вакцина от коронавируса, она будет выпускаться в виде пастилы и жевательных таблеток. После испытаний новое лекарство будет применяться в различных схемах профилактики и лечения COVID-19.