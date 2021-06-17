Число погибших от COVID в мире превысило 4 млн человек

https://static.news.ru/photo/fd9b75e4-cffe-11eb-a9c5-96000091f725_660.jpg Фото: Fazjri Abdillah / Opn Images/Global Look Press

С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 2 млн человек за год, а ещё 2 млн человек умерли от инфекции за следующие 166 дней. Об этом сообщает Reuters.

По подсчётам журналистов, смертность и число новых случаев уменьшились в Великобритании и США. 50% всех смертей в мире приходится на пять крупнейших стран — США, Бразилию, Индию, Россию и Мексику. Самые высокие показатели смертности с поправкой на численность населения также зафиксированы в Перу, Венгрии, Боснии, Гибралтаре и Чехии.

В Reuters отмечают, что в мире начинает доминировать индийский штамм коронавируса (дельта-вариант), а некоторые страны по-прежнему испытывают нехватку вакцин.

Ранее разработчики «Спутника V» заявили, что представят препарат от индийского штамма коронавирусной инфекции. По их словам, это будет так называемая бустерная прививка, которая станет дополнительной дозой к введённому препарату, она усилит его эффект. Также в России разрабатывается мукозальная вакцина от коронавируса, она будет выпускаться в виде пастилы и жевательных таблеток. После испытаний новое лекарство будет применяться в различных схемах профилактики и лечения COVID-19.