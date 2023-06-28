Число паломников бьет все рекорды: кадры хаджа в Мекку в 2023 году Хадж в Мекку в этом году начался 26 июня и продлится до 1 июля

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хадж в Мекку в этом году начался 26 июня и продлится до 1 июля. Впервые после пандемии религиозный обряд проходит без санитарных ограничений. Власти Саудовской Аравии ожидают рекордное количество паломников за всю историю — 2,5 млн мусульман из 160 стран. Причем в стране зафиксирована экстремальная жара — температура в последние дни достигает 45 °C. В Мекке дежурят более 32 тыс. медработников, которые окажут помощь в случае теплового удара или обезвоживания. Минздрав страны рекомендовал паломникам пользоваться зонтиками, а больным и пожилым людям оставаться в помещении в полдень.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и обязанностью каждого мусульманина, если у него есть такая возможность. За эти пять дней верующие посещают священные места и выполняют ряд религиозных обрядов. Главный из них — обход против часовой стрелки мусульманской святыни Каабы, которая расположена во внутреннем дворе мечети аль-Харам в виде кубической постройки (этот обряд называется таваф). Коран называет Каабу первым сооружением, возведённым людьми для поклонения богу. К обрядам, совершаемым во время хаджа, относится также стояние на горе Арафат и побивание шайтана камнями. Заканчивается хадж мусульманским праздником жертвоприношения — Курбан-байрамом.

Перед отправлением в паломничество правоверному мусульманину важно правильно к нему приготовиться. Необходимо иметь исключительно чистые намерения, искренне раскаяться во всех грехах и пообещать в молитве не совершать новых. А также восполнить все пропущенные посты и молитвы, выплатить закят (обязательная благотворительность), если он не соблюдался раньше. Особенно важно, чтобы средства, на которые будет совершён хадж, были добыты честным путём, иначе паломничество не будет засчитано.

Как проходит хадж в Мекку в 2023 году — в фотогалерее NEWS.ru.