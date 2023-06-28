Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
В среду, 28 июня, мусульмане по всему миру отмечают один из главных праздников в исламе, посвященный окончанию хаджа (паломничества в Мекку), — Курбан-байрам, или День жертвоприношения. Каждый совершеннолетний мусульманин обязан принести в жертву животное, если ему позволяют финансовые возможности.
Жертвоприношение символизирует готовность пророка Ибрагима принести в жертву сына Исмаила, чтобы доказать преданность богу.
Около 200 тысяч мусульман приняли участие в торжественной молитве в мечетях Москвы, сообщил первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. В Подмосковье в намазе участвуют еще 100 тысяч верующих.
Президент России Владимир Путин в поздравительном послании подчеркнул, что Курбан-байрам служит благим делам и заботе о ближнем, а мусульманская община России играет огромную созидательную роль в жизни страны.
«Опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество», — отметил глава государства.
Как празднуют Курбан-байрам в России — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Продажа жертвенных животных после утренней молитвы по случаю праздника Курбан-байрам возле Соборной мечети в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Продажа жертвенных животных после утренней молитвы по случаю праздника Курбан-байрам возле Соборной мечети в Новосибирске
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Верующие перед праздничным намазом по случаю праздника Курбан-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Верующие перед праздничным намазом по случаю праздника Курбан-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Верующие во время молитвы по случаю праздника Курбан-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Верующие во время молитвы по случаю праздника Курбан-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Верующий во время намаза по случаю праздника Курбан-байрам во Дворце культуры профсоюзов (ДКП) в Симферополе
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Верующий во время намаза по случаю праздника Курбан-байрам во Дворце культуры профсоюзов (ДКП) в Симферополе
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети