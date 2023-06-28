Как отмечают Курбан-байрам в России: фотографии праздника жертвоприношения Миллионы россиян совершают торжественный намаз

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети

В среду, 28 июня, мусульмане по всему миру отмечают один из главных праздников в исламе, посвященный окончанию хаджа (паломничества в Мекку), — Курбан-байрам, или День жертвоприношения. Каждый совершеннолетний мусульманин обязан принести в жертву животное, если ему позволяют финансовые возможности.

Жертвоприношение символизирует готовность пророка Ибрагима принести в жертву сына Исмаила, чтобы доказать преданность богу.

Около 200 тысяч мусульман приняли участие в торжественной молитве в мечетях Москвы, сообщил первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. В Подмосковье в намазе участвуют еще 100 тысяч верующих.

Президент России Владимир Путин в поздравительном послании подчеркнул, что Курбан-байрам служит благим делам и заботе о ближнем, а мусульманская община России играет огромную созидательную роль в жизни страны.

«Опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество», — отметил глава государства.

Как празднуют Курбан-байрам в России — в фотогалерее NEWS.ru.