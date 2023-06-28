Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Текст послания опубликован на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Мусульманская община страны играет важную созидательную роль в жизни страны, а также вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.

Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости, — говорится в поздравлении.

Курбан-байрам является праздником жертвоприношения, одним из главных ежегодных событий в исламе. Верующие отмечают его в 10-й день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря, он продолжается три дня. В 2023 году Курбан-байрам наступил 28 июня.

Праздник знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия), которое хотя бы раз в жизни, по возможности, должен совершить каждый верующий.

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