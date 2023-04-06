Выступивший против строительства мечети боец не может продолжать карьеру Максим Дивнич объяснил, почему не может продолжить карьеру бойца ММА

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Максим Дивнич

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич в интервью NEWS.ru рассказал, что не может продолжать карьеру в ММА из-за угроз ему и его семье. Они начались после того, как Дивнич высказался против строительства мечети в Косино-Ухтомском районе Москвы.

Огромное количество бойцов, исповедующих ислам, негативно высказываются в мой адрес, поступают угрозы расправы. Поэтому я себе не представляю свое выступление ММА, где 90% исповедуют ислам, — сказал Дивнич.

Он добавил, что на любом связанном с ММА мероприятии каждый боец-мусульманин будет задавать ему вопросы или даже предпринимать какие-то действия. Приостановка карьеры — это вопрос безопасности Дивнича и его семьи.

Еще в марте спортсмен опубликовал в своём приватном Telegram-канале несколько публикаций о гипотетическом строительстве мечети. В итоге позиция Дивнича вызвала острую реакцию у его коллег-мусульман. Боец получил огромное число угроз. Он призвал всех успокоиться и напомнил, что выступил против выбранного места и масштаба строительства, а не против мусульман и их религии.