Московские мусульмане встречают Ураза-байрам: фоторепортаж В Соборной мечети и на прилегающих улицах собралось около 100 тысяч молящихся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети

Московские мусульмане в пятницу 21 апреля начали отмечать праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан и строгого поста который длится всё это время. В исламе это один из главных праздников

В Соборной мечети и на прилегающих улицах столицы собралось около 100 тысяч мусульман для проведения торжественного намаза. В самой мечети поместилось около 10 тысяч верующих, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман РоссииНа соседствующих с мечетью улицах перекрыто движение транспорта

В ходе праздничной проповеди, председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин сказал, что мусульмане молятся за успехи России и отказываются от западных ценностей в пользу традиционных.

Как мусульмане встречают Ураза-байрам в столице — в фоторепортаже NEWS.ru