Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Московские мусульмане в пятницу 21 апреля начали отмечать праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан и строгого поста который длится всё это время. В исламе это один из главных праздников
В Соборной мечети и на прилегающих улицах столицы собралось около 100 тысяч мусульман для проведения торжественного намаза. В самой мечети поместилось около 10 тысяч верующих, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман РоссииНа соседствующих с мечетью улицах перекрыто движение транспорта
В ходе праздничной проповеди, председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин сказал, что мусульмане молятся за успехи России и отказываются от западных ценностей в пользу традиционных.
Как мусульмане встречают Ураза-байрам в столице — в фоторепортаже NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Московской Соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Московской Соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Московской Соборной мечети.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Московской Соборной мечети.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети
Фото: Агентство «Москва»/Артур Новосильцев
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети
Фото: Агентство «Москва»/Артур Новосильцев
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети
Фото: Агентство «Москва»/Артур Новосильцев
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Агентство «Москва»/Артур Новосильцев
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети
Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети
Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети
Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети