Число новых случаев коронавируса в мире достигло нового рекорда

https://static.news.ru/photo/4c22ede4-2066-11eb-a9a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в мире зафиксировано 581 679 новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии, следует из информации Всемирной организации здравоохранения.

Прошлый рекорд ВОЗ зафиксировала 31 октября, когда за сутки заразились больше 558 тысяч человек.

Всего за время пандемии COVID-19 заболели 48 534 508 человек, 1 231 017 пациентов погибли, говорится на сайте организации. Статистика учитывает только официальную информацию от государственных ведомств.

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в сентябре на территории России выросла на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Росстата, всего от COVID-19 в стране погибли 9798 человек, у 5199 вирус стал основной причиной смерти, а у 870 он не был подтверждён, но являлся вероятной причиной произошедшего. Для 4599 пациентов коронавирус был неосновной причиной смерти, однако у 1401 из них вызвал смертельные осложнения других заболеваний. В августе коронавирус был причиной смерти для 7673 россиян.